Neuer CDU-Chef am 16. Jänner

Beim ersten Online-Parteitag am 15. und 16. Jänner und einer anschließenden Briefwahl wird der Nachfolger der scheidenden Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer bestimmt.

Zur Wahl stehen aktuell Armin Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Friedrich Merz, der frühere Unions-Fraktionschef im Bundestag und Außenpolitik-Experte Norbert Röttgen. Alle drei Kandidaten kommen aus Nordrhein-Westfalen.

Der Parteitag findet trotz steigender Corona-Zahlen bereits Mitte Jänner statt, da bereits am 14. März Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg stattfinden. Am 25. April wählt Thüringen einen neuen Landtag – und am 6. Juni Sachsen-Anhalt. Zudem findet am 26. September die Bundestagswahl statt.

Erwartet wird, dass der neue CDU-Chef auch Kanzlerkandidat der Unionsparteien wird – wenn die bayerische Schwesterpartei unter Parteichef Markus Söder mitspielt.