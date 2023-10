Neue russische Angriffe auf Süden und Nordosten der Ukraine

Alleine über der Region Odessa zerstörte die Luftabwehr nach Angaben der regionalen Militärverwaltung 23 sogenannte Kamikaze-Drohnen vom iranischen Typ Shahed. Bei Treffern auf "regionale Objekte der logistischen Infrastruktur" sei niemand verletzt worden, schrieb der örtliche Militärverwaltungsleiter, Oleh Kiper, auf Telegram.

Genauere Angaben zu den getroffenen Zielen machte er nicht. Insgesamt soll Russland dem ukrainischen Militär zufolge in der Nacht 36 Kamikaze-Drohnen abgefeuert haben. Nach dem Start der Drohnen von der russisch besetzten Schwarzmeer-Halbinsel Krim aus hat die ukrainische Luftverteidigung nach eigenen Angaben 27 der Drohnen über den Küstenregionen Odessa, Mykolajiw und Cherson abgeschossen.

Auch aus dem Nordosten der Ukraine wurde russischer Beschuss gemeldet. In einer Ortschaft nahe der Frontstadt Kupjansk in der Region Charkiw an der Grenze zu Russland wurden am Dienstagmorgen nach Angaben lokaler Behörden zwei Frauen und ein Polizist bei einem Raketeneinschlag verletzt. Ukrainische Behörden vermuteten den Einsatz einer S-300-Rakete. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht.

Russland führt seit bald fast 20 Monaten einen Angriffskrieg gegen die Ukraine und überzieht das Nachbarland regelmäßig mit Drohnen-, Raketen- und Artillerieangriffen. Die wegen der dortigen Schwarzmeer- und Donauhäfen strategisch wichtigen Regionen im Süden der Ukraine werden dabei immer wieder zum Ziel.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird Dienstagmittag in der rumänischen Hauptstadt Bukarest zu einem Staatsbesuch erwartet. Auf dem Programm stehen Treffen mit seinem rumänischen Amtskollegen Klaus Johannis, mit Ministerpräsident Marcel Ciolacu und den Präsidenten der beiden Parlamentskammern. Geplant ist zudem eine Rede des ukrainischen Präsidenten vor dem rumänischen Parlament. Selenskyjs Gespräche in Bukarest dürften zum einen weitere militärische und humanitäre Unterstützung für die kriegsgebeutelte Ukraine betreffen, zum anderen aber auch den Anstieg der russischen Luftangriffe auf die Infrastruktur der ukrainischen Donau-Häfen in wenigen hundert Metern Entfernung zur rumänischen Grenze.

