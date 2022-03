Neue militärische Eingreiftruppe der EU

Die EU bekommt eine neue militärische Eingreiftruppe, die bis zum Jahr 2025 einsatzfähig sein soll. Sie ist Teil eines neuen sicherheitspolitischen Konzepts, das die Außen- und Verteidigungsminister der 27 Mitgliedstaaten am Montag in Brüssel beschlossen haben. Im ersten Jahr will Deutschland den überwiegenden Teil der 5000 Soldaten der Truppe stellen.

Auch Österreich macht bei der Eingreiftruppe mit, sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP). "Selbstverständlich sind wir dabei", sagte sie und verwies auch auf die Teilnahme an den bisher nie eingesetzten Battle Groups.

Die Neutralität Österreichs stehe der schnellen Eingreiftruppe nicht im Weg, sagte sie. Es gehe auch darum, "mit einer Stimme zu sprechen, glaubwürdig zu sein, uns robuster aufzustellen. Dass wir da Aufholbedarf haben, steht wohl außer Frage."

Erste Entwürfe für das von Deutschland initiierte sicherheitspolitische Konzept gab es schon lange vor Russlands Angriff auf die Ukraine. Es wurde aber angesichts der russischen Aggression und der jüngsten Entwicklungen noch einmal gründlich überarbeitet. "Als wir mit der Arbeit begonnen haben, konnten wir uns nicht vorstellen, dass die Lage im Augenblick der Annahme so schlecht sein würde", sagte EU-Außenbeauftragter Josep Borrell gestern.

Atomare Bedrohung beachten

So wird in der aktualisierten Fassung deutlich gemacht, dass sich die EU künftig auch mit nuklearen Bedrohungen auseinandersetzen muss. Betont wurde zudem, dass die Mobilität der europäischen Streitkräfte "dringend verbessert" werden müsse.