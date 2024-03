Neue Kriegstaktik der Huthis? Unterseekabel gekappt

Seit Monaten greifen Huthi-Rebellen Handelsschiffe im Roten Meer an. Eigenen Angaben zufolge wollen sie damit Israel dazu zwingen, den Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen zu beenden. Zuletzt sank nach einem Raketenangriff der mit 41.000 Tonnen Düngemittel beladene Frachter "Rubymar" und richtete schwere Umweltschäden an.

Jetzt hat die Miliz womöglich einen Angriff der anderen Art unternommen. Datenkabel, welche die weltweite Tele- und Internetkommunikation ermöglichen, sind gekappt worden. Die Folge: Der Datenverkehr zwischen Europa, Asien und dem Nahen Osten ist massiv beeinträchtigt. Die in Hongkong ansässige HGC Global Communications meldet, dass 25 Prozent des Datenverkehrs gestört und die Route durch das Rote Meer entscheidend für den Datentransfer zwischen Europa und Asien sei. Zudem soll das Internet im ostafrikanischen Land Dschibuti unter Unterbrechungen leiden. Mit den Reparaturen kann allerdings frühestens in einem Monat begonnen werden – unter anderem, weil es so lange dauere, eine entsprechende Genehmigung der jemenitischen Schifffahrtsbehörde zu bekommen.

Sie steht unter Kontrolle der Huthi-Miliz. Die vom Iran unterstützten Milizen bestreiten jedoch, hinter der Sabotage zu stecken.

Wichtige Handelsroute

Fest steht aber: Die Huthi-Milizen haben am Dienstag im Roten Meer erneut mehrere Antischiffsraketen abgefeuert und ein Containerschiff getroffen. Das Schiff mit dem Namen "MSC SKY II" sei in Schweizer Besitz, teilte das Regionalkommando des US-Militärs mit. Es sei unter liberianischer Flagge gefahren.

Der Seeweg durch das Rote Meer und den Suezkanal ist eine der wichtigsten Handelsrouten weltweit. Wegen der Angriffe der vom Iran hochgerüsteten Huthi-Kämpfer meiden jedoch immer mehr große Reedereien die kürzeste See-Verbindung zwischen Asien und Europa.

