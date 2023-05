Neue Finanzvorwürfe gegen Premier Sunak

Wie die Zeitung "Times" am Montag berichtete, erhielt das Start-up Study Hall, an dem Murthys Investmentfirma Catamaran Ventures Anteile hält, im vergangenen Jahr fast 350.000 Pfund (rund 400.000 Euro) über ein staatliches Unterstützungsprogramm. Ein Regierungssprecher sagte, der Premier habe seinem unabhängigen Berater "alle Interessen" erklärt.

Gegen Sunak läuft bereits eine Untersuchung, ob er den Verhaltenskodex für Abgeordnete verletzt habe, weil er einen finanziellen Interessenskonflikt nicht angegeben habe. Dabei geht es ebenfalls um Regierungsunterstützung für ein Unternehmen, an dem seine Frau Anteile hält, in diesem Fall im Zusammenhang mit Kinderbetreuung.

Bereits früher hatte Sunak wegen der finanziellen Interessen seiner wohlhabenden Frau Schwierigkeiten bekommen. Murthy hatte von einem inzwischen abgegebenen Sonderstatus profitiert, der ihr erlaubte, Steuern in Indien statt in Großbritannien abzuführen. Sie hält einen Anteil an der Software-Firma Infosys, die ihr Vater mitgegründet hat. Sunak war damals Finanzminister.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper