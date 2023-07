Neue Anklagepunkte gegen Donald Trump

Der frühere US-Präsident Donald Trump sieht sich in der Affäre um die Mitnahme geheimer Regierungsdokumente mit neuen Vorwürfen der Staatsanwaltschaft konfrontiert. Er soll auch versucht haben, Material aus Überwachungskameras in seinem Anwesen Mar-a-Lago verschwinden zu lassen, heißt es. Außerdem gibt es einen dritten Angeklagten in der Causa. Trump war in dem Fall bereits im Juni angeklagt worden, weil er Regierungsdokumente mit höchster Geheimhaltungsstufe in Mar-a-Lago im US-Bundesstaat Florida gelagert und nach einer offiziellen Aufforderung nicht zurückgegeben hatte. Nun wurde die Anklage erweitert.

Dem 77-Jährigen und seinem Assistenten Walt Nauta wird auch Verschwörung zur Behinderung der Ermittlungen zur Last gelegt. Beide plädieren auf nicht schuldig. Auch Trumps früherer Mitarbeiter Carlos De Oliveira wird nun angeklagt.

