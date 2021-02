Netanyahu: "Bin unschuldig"

Der mit schwarzer Maske erschienene Politiker wies dabei sämtliche Vorwürfe des Betrugs, der Untreue und Bestechlichkeit erbost zurück.

Netanyahus Anwalt sprach anschließend in einer langen Rede von angeblichen Verfahrensfehlern. Er warf der Polizei vor, ohne schriftliche Genehmigung des Generalstaatsanwalts Ermittlungen gegen den Regierungschef aufgenommen zu haben. Zudem drängte er auf eine Verschiebung des Verfahrens um mindestens drei Monate, also bis nach der nächsten Wahl im März. Netanyahu ist der erste Ministerpräsident in der Geschichte des Landes, der sich im Amt vor Gericht verantworten muss. Er hofft auf eine Wiederwahl.

