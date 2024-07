Netanjahu: "Unsere Antwort wird kommen, und sie wird hart sein"

Gegen Netanjahus Besuch in Majdal Shams gab es auch Proteste.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ließ am Montag keine Zweifel an israelischen Vergeltungsmaßnahmen für jenen Hisbollah-Angriff, bei dem am Samstag zwölf drusische Kinder und Jugendliche ums Leben gekommen waren. "Unsere Antwort wird kommen, und sie wird hart sein", sagte Netanjahu. Zuvor hatte er Madjal al-Shams, den Ort des tödlichen Raketenangriffs auf den von Israel besetzten Golanhöhen, besucht. Die Drusen sind eine aus dem schiitischen Islam hervorgegangene