Netanjahu pocht auf "Bedingungen"

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu dämpft auch die jüngsten Friedenshoffnungen für den Gazastreifen: "Die Behauptung, dass wir einer Waffenruhe zugestimmt hätten, ohne dass unsere Bedingungen erfüllt werden, ist nicht richtig", sagte Netanjahu am Montag nach Angaben seines Büros vor Mitgliedern eines parlamentarischen Ausschusses für Außen- und Sicherheitspolitik. Israels Bedingungen für ein Ende des Krieges hätten sich nicht geändert: die Vernichtung der Hamas und die Freilassung aller Geiseln, betonte der Regierungschef.

Damit erteilte er den USA einmal mehr eine Absage: US-Präsident Joe Biden hatte am Freitag überraschend Details eines Entwurfs für einen Deal in drei Phasen präsentiert, dem Israel nach Angaben der US-Regierung bereits zugestimmt habe. Der Gaza-Krieg Israels gegen die Hamas ging daher auch am Montag mit voller Härte weiter: Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen wurden nach Angaben von Spitälern in der Nacht mindestens 19 Menschen getötet.

Unterdessen wächst auch der internationale Protest gegen Israel: Die Regierung der Malediven will als Reaktion auf den Krieg in Gaza israelischen Staatsbürgern die Einreise verbieten. Das Verbot solle so schnell wie möglich in Kraft treten, sagte Innenminister Ali Ihusaan. Zusätzlich habe der Präsident des muslimischen Landes einen Sondergesandten ernannt, der die Bedürfnisse der Palästinenser feststellen solle. Er wolle außerdem mit dem Hilfswerk der Vereinten Nationen für palästinensische Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) Geld für die Menschen in den Palästinensergebieten sammeln.

Israel zeigte sich empört: Das israelische Außenministerium empfahl seinen Staatsbürgern, nicht mehr auf die Inselgruppe zu reisen. Falls sie bereits dort seien, sollten sie demnach in Betracht ziehen, das Land zu verlassen.

