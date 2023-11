Netanjahu: Militär will nach Kriegsende Gaza kontrollieren

Israels Militär soll nach Ansicht von Regierungschef Benjamin Netanjahu nach dem Krieg die Kontrolle über den Gazastreifen haben. Die israelische Armee werde "die Kontrolle über den Streifen behalten, wir werden sie nicht internationalen Kräften überlassen", sagte Netanjahu Medienberichten zufolge am Freitag bei einem Treffen mit Vertretern israelischer Grenzstädte.

Zuvor hatte Netanjahu in einem Interview dem US-Sender Fox News gesagt, Israel wolle nicht versuchen, den Gazastreifen zu erobern, zu regieren oder zu besetzen. "Aber wir wollen ihm und uns eine bessere Zukunft im gesamten Nahen Osten geben. Und dazu muss die Hamas besiegt werden." Er habe keinen Zeitplan festgelegt, "denn es kann mehr Zeit in Anspruch nehmen", sagte Netanjahu. Der Gazastreifen müsse entmilitarisiert, deradikalisiert und wiederaufgebaut werden.

Lesen Sie auch: Iran droht mit Ausweitung des Gaza-Krieges

Ein ranghoher Berater Netanjahus hatte vergangenen Woche gesagt, Israel strebe keine anhaltende Besetzung des Gebietes an. Es müsse aber eine Sicherheitspräsenz Israels geben, damit das Militär je nach Bedrohungslage für Einsätze hineingehen könne.

ZIB 1: Feuerpause nur im Austausch von Geiseln

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Abbas fordert politische Lösung

Die palästinensische Autonomiebehörde zeigt sich gestern bereit, im Gazastreifen nach Ende des Krieges unter Bedingungen Regierungsverantwortung zu übernehmen. Voraussetzung sei eine umfassende politische Lösung, die auch das Westjordanland und Ost-Jerusalem umfasst, sagte Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas. Allerdings fordern große Teile der palästinensischen Bevölkerung Abbas Rücktritt. Der 87-Jährige ist seit mehr als 18 Jahren im Amt und nicht mehr durch Wahlen legitimiert.

Die Autonomiebehörde war 2007 von der Hamas aus dem Gazastreifen vertrieben worden. Sie regiert seitdem eingeschränkt im Westjordanland, das teilweise von Israel besetzt ist und wo Israel seine Siedlungen trotz internationaler Kritik ausgebaut hat.

Lesen Sie jetzt: Kein Waffenstillstand in Nahost in Sicht

Angriff auf Krankenhaus?

Unterdessen sollen gestern bei einem Angriff auf das größte Krankenhausgelände im Gazastreifen nach Angaben der radikalislamischen Hamas 13 Menschen getötet worden sein. Zudem seien bei dem "israelischen Angriff auf das Gelände des Al-Shifa-Krankenhauses" im Zentrum der Stadt Gaza Dutzende Menschen verletzt worden, erklärte ein Hamas-Sprecher. In das Krankenhaus sind nach Angaben seines Direktors "nach dem Beschuss einer Schule etwa 50 Tote" gebracht worden.

ZIB 1: Ärztin schildert Flucht aus Gaza

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Rotes Kreuz alarmiert

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) hat sich alarmiert über den Zustand des Gesundheitssystems im Gazastreifen gezeigt. „Überlastet, knappe Vorräte und zunehmend unsicher: Das Gesundheitssystem in Gaza hat einen Punkt erreicht, an dem es kein Zurück mehr gibt und das Leben Tausender Verletzter, Kranker und Vertriebener gefährdet ist“, erklärte das IKRK am Freitag. „Die Zerstörung von Krankenhäusern in Gaza wird unerträglich und muss aufhören“, forderte das IKRK.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper