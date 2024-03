Netanjahu billigt Pläne für Offensive in Rafah

Das teilte sein Büro am Freitag mit. Zuvor hatte Netanjahu einen von der militanten Palästinenserorganisation Hamas vorgeschlagenen mehrstufigen Plan für eine an den Austausch von Geiseln und Häftlingen gekoppelte Feuerpause im Gaza-Krieg abgelehnt. Laut dem von Reuters eingesehenen Konzept, das den internationalen Vermittlern überreicht wurde, hätte am Ende der Vereinbarungen der vollständige Rückzug der israelischen Truppen aus dem Gazastreifen stehen sollen. Netanjahu wies die Forderungen als unrealistisch zurück. Netanjahus erklärtes Ziel ist die Zerstörung der Hamas.

Der Hamas-Plan sah vor, in einem ersten Schritt Frauen, Kinder, ältere und erkrankte Menschen sowie Soldatinnen in ihrer Gewalt freizulassen. Im Gegenzug hätte Israel 700 bis 1000 Palästinenser aus der Haft entlassen sollen.

