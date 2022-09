Nein zu neuer Verfassung ist Schlappe für Regierung

Schwerer Rückschlag für die chilenische Regierung: In einer Volksabstimmung haben die Bürger des südamerikanischen Landes mit 61,9 Prozent den Entwurf für eine neue Verfassung abgelehnt. Dies teilte die nationale Wahlbehörde nach Auszählung nahezu aller Stimmen am Montag in der Hauptstadt Santiago de Chile mit. Damit behält Chile seine aktuelle Verfassung, die noch aus der Zeit der Militärdiktatur unter Augusto Pinochet (1973-1990) stammt.

Für die Regierung von Präsident Gabriel Boric ist die Ablehnung ein schwerer Schlag. Der ehemalige Studentenführer, der im Dezember im Alter von 35 Jahren zum Staatsoberhaupt gewählt wurde, hatte sich eine neue Verfassung auf die Fahnen geschrieben. Er versprach ein öffentliches Bildungs- und Gesundheitswesen nach dem Vorbild des europäischen Sozialstaats.

An dem Entwurf hatte eine Verfassungsgebende Versammlung ein Jahr lang gearbeitet. Sie hätte das Land grundlegend verändert. Die nun durchgefallene Verfassung sollte ein Recht auf Wohnraum, Gesundheit und Bildung garantieren. Zudem sollten künftig alle Staatsorgane zur Hälfte mit Frauen besetzt werden. Zum ersten Mal wäre in dem 19-Millionen-Einwohner-Land das Selbstbestimmungsrecht der indigenen Gemeinschaften anerkannt worden.

Im Lager der Befürworter ist die Enttäuschung groß. Auf der Plaza Italia in Santiago – 2019 Zentrum einer sozialen Revolte – herrschte Trauerstimmung. Eine neue Verfassung war eine der Hauptforderungen der Demonstranten, die damals auf die Straße gingen.