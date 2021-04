Nawalnys Pulsschlag wird in Russland zum Politikum

Alexei Nawalnys Blutdruck beträgt 94/76, sein Durchschnittspuls 106 Schläge pro Minute. Laut seinem Twitter-Kanal wiegt er noch 77 Kilogramm. Acht Kilo verlor er seit Beginn seines Hungerstreiks am 31. März, 15 Kilo seit seinem Eintreffen in der Strafkolonie IK-2 in Pokrow Anfang des Monats.