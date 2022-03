Nawalny : "Zeigt, dass die Russen keinen Krieg wollen"

Er wirft Präsident Wladimir Putin vor, die russische Flagge und die russische Sprache zu beschämen. Er appelliert in seinem Blog, die Angst vor der Teilnahme an Kundgebungen zu überwinden und die Plätze in den Städten zu besetzen. "Zeigt der Welt, dass die Russen keinen Krieg wollen", forderte der Kreml-Kritiker. Nawalny wurde weltweit bekannt, nachdem er in Russland vergiftet und in Berlin nach monatelangem Koma knapp überlebt hat. Der Oppositionelle wirft Putin u.a. immer wieder Korruption vor.