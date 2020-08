Nawalny wurde vor möglicher Vergiftung lückenlos überwacht

Der prominente Kremlkritiker Alexej Nawalny ist laut einem Bericht vor seiner möglichen Vergiftung lückenlos beschattet worden. "Das Ausmaß der Überwachung überrascht mich überhaupt nicht, wir waren uns dessen bereits bewusst", schrieb seine Sprecherin Kira Jarmysch am Sonntag auf Twitter. "Aber es ist erstaunlich, dass sie nicht gezögert haben, allen davon zu erzählen."

Hintergrund ist ein Artikel der Boulevardzeitung "Moskowski Komsomolez". Die Zeitung beruft sich auf nicht näher genannte Sicherheitskreise und beschreibt detailliert, wo sich Nawalny zu jedem Zeitpunkt aufhielt, mit wem er sprach und wo er übernachtete. Wenn es eine Vergiftung gegeben haben soll, könne das wahrscheinlich nur am Flughafen oder im Flugzeug passiert sein, hieß es als Schlussfolgerung. "Alle Bewegungen und Kontakte in der Stadt wurden akribisch untersucht."

Nawalny liegt seit Donnerstag im Koma und wird künstlich beatmet. Seit Samstag wird er in der Berliner Charité behandelt. Sein Team geht davon aus, dass er während der Reise durch Sibirien Opfer eines Giftangriffs wurde. Nawalnys Mitarbeiter wollten ursprünglich noch gestern in ihrem Internetkanal Auskunft geben. "Wir werden alles erzählen, was zurzeit über Alexejs Vergiftung bekannt ist", schrieb Jarmysch auf Twitter. Doch am Nachmittag wurde diese Information auf einen nicht "späteren Zeitpunkt" verschoben. Jarmysch will aus Moskau berichten, Leonid Wolkow aus Berlin. Wolkow arbeitet für Nawalnys sogenannten Fonds zur Bekämpfung zur Korruption. Er ist ein enger Vertrauter des 44-Jährigen und begleitete auch dessen Frau Julia am Sonntag in die Charité.

Die russischen Ärzte sprechen bei Nawalny lediglich von einer Stoffwechselstörung. Wolkow versicherte: "Wir werden erzählen, wie tatsächlich alles war."

Am Samstag war Nawalny mit einem Spezialflug nach Berlin gekommen. Der Flug war eine private Aktion der Initiative Cinema for Peace um den Filmproduzenten Jaka Bizilj. Für die Kosten kam der russische Unternehmer Boris Simin auf, schrieb Wolkow auf Facebook. Er bedankte sich bei Kanzlerin Angela Merkel, die eine Behandlung in einem deutschen Krankenhaus angeboten hatte.

Auskunft frühestens heute

Mit Informationen aus der Berliner Charité wird frühestens heute gerechnet. Filmproduzent Bizilj wollte sich gestern nicht weiter äußern, er verwies auf Nawalnys Familie und das Krankenhaus. "Derzeit erfolgt eine umfangreiche medizinische Diagnostik", teilte die Charité, Deutschlands größte Uni-Klinik, mit. Erst nach Abschluss der Untersuchungen und nach Rücksprache mit der Familie wollen sich die behandelnden Ärzte äußern.