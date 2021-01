Alexej Nawalny, der prominenteste Kritiker des russischen Staatschefs Wladimir Putin, will am Sonntag in sein Heimatland zurückkehren. Er werde am 17. Jänner mit einer Maschine der russischen Fluglinie "Pobeda" in Moskau landen, twitterte der 44-Jährige gestern. Pobeda heißt aus dem Russischen übersetzt Sieg.