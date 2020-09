Nawalny trank vergiftetes Wasser in Hotelzimmer

Der prominenteste russische Kremlkritiker Alexej Nawalny wurde offenbar bereits in seinem Hotelzimmer in der sibirischen Stadt Omsk vergiftet. Das Nervengift der Nowitschok-Gruppe soll ihm laut Angaben seines Teams in einer Flasche mit Mineralwasser in seinem Zimmer verabreicht worden sein. Nawalnys Team zeigte ein Video von den Flaschen der Marke "Swjatoj Istotschnik" ("Heilige Quelle"). Ein deutsches Labor hat die Nowitschok-Spuren an der Wasserflasche nachgewiesen.

Nawalnys Team sieht es dem bei Instagram veröffentlichten Video zufolge nun als erwiesen an, dass der 44-Jährige bereits auf russischem Gebiet vergiftet wurde. Moskau hatte zuletzt erklärt, Nawalny sei womöglich erst nach seiner Abreise vergiftet worden. Die Staatsmedien in Moskau verbreiten die Version eines Komplotts des Westens gegen Russland. Der Kreml betont stets, dass russische Ärzte keine Vergiftungssymptome bei Nawalny hätten feststellen können.

Nawalny war am 20. August auf einem Flug von Tomsk nach Moskau zusammengebrochen. Der Oppositionelle wurde in einem Spital in Omsk ins künstliche Koma versetzt und beatmet. Am 22. August wurde er nach Deutschland ausgeflogen, wo er an der Charité in Berlin behandelt wird.