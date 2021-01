Nawalny nach Landung in Moskau festgenommen

Der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist nach seiner Landung in Moskau am Sonntagabend noch auf dem Flughafen festgenommen worden. Der 44-Jährige sei an der Passkontrolle abgeführt worden, meldete der Telegram-Kanal des Oppositionellen. Russlands Strafvollzug hatte ihn zur Fahndung ausgeschrieben, weil er während seines Aufenthaltes in Deutschland gegen Bewährungsauflagen in einem früheren Strafverfahren verstoßen haben soll, „wiederholt und systematisch“, wie es seitens der Behörden hieß. Nawalny müsse bis zur Entscheidung – der Prozess ist am 29. Jänner – in Haft bleiben.

Österreich forderte umgehend die Freilassung Nawalnys. „Eine lebendige Zivilgesellschaft und politische Opposition sind Eckpfeiler aller demokratischen Gesellschaften. Österreich fordert seine sofortige Freilassung und eine umfassende und unabhängige Untersuchung des Angriffs auf sein Leben“, so das Außenministerium. Vor seiner Festnahme hatte Nawalny betont, sich nicht zu fürchten. Er sei unschuldig. Die Rückkehr nach Russland sei für ihn „der schönste Moment seit fünf Monaten“. Die russischen Behörden hatten den Flug zuvor überraschend umgeleitet und ließen die Maschine aus Berlin auf dem Hauptstadt-Flughafen Scheremetjewo landen.

Video: ZIB-Korrespondent Paul Krisai berichtet aus Moskau

Flug wurde umgeleitet

Das Flugzeug hätte laut Plan auf dem Flughafen Wnukowo ankommen sollen, wo sich Hunderte Unterstützer des Oppositionspolitikers versammelt hatten. Viele wurden festgenommen. Der Oppositionelle Ilja Jaschin kritisierte die Flugumleitung und die Festnahmen als „hysterische Reaktion“ des Machtapparats.

Nawalny hatte sich in Deutschland von einem Anschlag mit dem als Chemiewaffe verbotenen Nervengift Nowitschok erholt. Das Attentat war am 20. August in der sibirischen Stadt Tomsk verübt worden. Nawalny hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin und den Inlandsgeheimdienst FSB für den Mordanschlag verantwortlich gemacht. Der Kremlchef hat das stets zurückgewiesen. Ungeachtet der Gefahr für sein Leben erklärte Nawalny mehrmals, dass sein Platz in Russland sei und er dort seinen Kampf gegen das „System Putin“ fortsetzen wolle.

Unter den Festgenommenen waren auch Nawalnys engste Mitarbeiterin, die Juristin Ljubow Sobol, sowie weitere Aktivisten. Uniformierte drängten Menschen zurück, die Nawalny empfangen wollten. Die Anti-Terror-Einheit OMON hatte mit mehreren Gefangenentransportern Stellung bezogen.

Viele Unterstützer, aber auch Journalisten beklagten massive Behinderungen durch die russische Polizei. In St. Petersburg teilte die Leiterin von Nawalnys dortigem Stab, Irina Fatjanowa, mit, dass sie und zwei weitere Aktivisten aus einem Zug nach Moskau abgeführt und ohne Angabe von Gründen drei Stunden in Gewahrsam gewesen seien. Zahlreiche Kommentatoren bezeichneten Nawalnys Entscheidung zur Rückkehr als mutig – und als politischen Sieg.

