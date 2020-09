Nawalny durfte das Spital verlassen

Nach gut einem Monat in der Berliner Charite durfte der bekannteste russische Kremlkritiker Alexej Nawalny gestern das Universitätsspital verlassen. Der Gesundheitszustand des mit dem Nervenkampfstoff Nowitschok vergifteten 44-Jährigen habe sich bis zu seiner Entlassung "soweit gebessert, dass die akutmedizinische Behandlung beendet werden konnte", teilte die Charite gestern mit.

Die behandelnden Ärzte halten demnach eine vollständige Genesung "aufgrund des bisherigen Verlaufs und des aktuellen Zustandes" von Nawalny für möglich. Jedoch könnten eventuelle Langzeitfolgen erst im weiteren Verlauf beurteilt werden, verlautete aus der Charite. Insgesamt wurde Nawalny 32 Tage in der Klinik behandelt, davon 24 Tage auf einer Intensivstation im künstlichen Koma.

Der Kreml-Kritiker war am 20. August auf einem Flug vom sibirischen Tomsk nach Moskau zusammengebrochen. Zunächst wurde Nawalny nach einer Notlandung in einem Spital in Omsk behandelt, zwei Tage später wurde er auf Drängen von Familie und Unterstützer zur Behandlung in die Berliner Klinik Charité gebracht.

Nach Angaben der deutschen Regierung wurde Nawalny "zweifelsfrei" mit einem chemischen Nervenkampfstoff aus der sogenannten Nowitschok-Gruppe vergiftet. Labors in Frankreich wie auch in Schweden hatten den entsprechenden Befund eines Speziallabors der deutschen Bundeswehr bestätigt. Die Substanz war in der früheren Sowjetunion entwickelt worden. Moskau weist den Verdacht vehement zurück, staatliche Stellen könnten den prominenten Kritiker von Präsident Wladimir Putin gezielt vergiftet haben.

Putin sprach von Selbstvergiftung

Russlands Staatschef Wladimir Putin ging offenbar so weit, dass er eine Selbstvergiftung Nawalnys ins Spiel brachte. Die französische Tageszeitung "Le Monde" berichtete gestern, Putin habe bei einem Telefonat mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Vermutung geäußert, Nawalny könnte sich Nowitschok selbst verabreicht haben.

Nawalny selbst reagierte auf dem Online-Dienst Instagram mit Sarkasmus auf den Bericht: "Ich habe Nowitschok in meiner Küche gekocht", schrieb er etwa. "Davon habe ich etwas aus meinem Flachmann im Flugzeug geschluckt." Und er fügte ironisch hinzu: "Wladimir Putin hat mich durchschaut. Man kann ihn einfach nicht täuschen."

