"Natürlich ist das schon eine Art Krieg zwischen dem Westen und Russland"

Liefert Deutschland nun – oder nicht? In der EU wächst der Druck auf Deutschland, endlich eine Entscheidung bezüglich der Leopard-2-Panzer zu fällen. Polen prescht nun vor und bittet Berlin um eine Ausfuhrgenehmigung. Mit oder ohne Zustimmung will Warschau die Panzer an die Ukraine liefern. Der Russland-Experte Gerhard Mangott erklärt im OÖN-Interview die Hintergründe.