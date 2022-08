NATO will die Präsenz am Nordpol stärken

"Die NATO muss ihre Präsenz in der Arktis erhöhen", sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg der deutschen "Welt am Sonntag". Moskau sei dabei, Stützpunkte aus Sowjetzeiten wieder zu öffnen und dort neue hochmoderne Waffen wie Hyperschallraketen zu stationieren. Auch China interessiere sich zunehmend für die Arktis.

Zur Arktis gehören Gebiete von den USA, Dänemark, Finnland, Island, Kanada, Norwegen, Schweden und Russland. Washington hatte am Freitag angekündigt, erstmals einen Arktis-Sondergesandten zu ernennen, um "die Interessen und die Zusammenarbeit mit Verbündeten und Partnern in der Arktis" zu fördern. Der Senat muss dem Vorhaben noch zustimmen.

"Große strategische Bedeutung"

Aus Stoltenbergs Sicht ist die Arktis von "großer strategischer Bedeutung". Die Nordpol-Region sei "die entscheidende Verbindung zwischen Nordamerika und Europa" und bilde zugleich "die kürzeste Distanz zwischen Nordamerika und Russland". Hinzu komme, dass die Arktis infolge der Eisschmelze für die Schifffahrt an Bedeutung gewinne. Das Bündnis sei "bereits dabei, in Seeaufklärer zu investieren, um ein klares Lagebild erhalten zu können, was im hohen Norden vor sich geht".