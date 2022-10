NATO probt ab heute den atomaren Gegenschlag

Ein Atomwaffeneinsatz in der Ukraine würde "die Natur des Konflikts völlig verändern", warnt NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Ab heute probt das westliche Militärbündnis den atomaren Gegenschlag. An dem Manöver "Steadfast Noon" nehmen vierzehn Staaten mit bis zu sechzig Militärflugzeugen über Belgien, der Nordsee und dem Vereinigten Königreich teil. Auch strategische B-52-Langstreckenbomber aus Amerika sind beteiligt.

Die bis Monatsende dauernde Übung wird zwar jedes Jahr in der zweiten Oktoberhälfte ausgerichtet. Dennoch ist der Einsatz diesmal besonders brisant. Schließlich hat Kremlchef Wladimir Putin mit dem Einsatz von (taktischen) Atomwaffen gedroht, wenn die vitalen Interessen Russlands bedroht würden. Zugleich hat er mit dem Finger auf den "kollektiven Westen" und die NATO gezeigt – sie würden sich aktiv in den Krieg in der Ukraine einschalten und müssten mit Vergeltung rechnen.

In Brüssel geht man deshalb davon aus, dass Russland auf die jüngste NATO-Übung reagieren wird. "Russland wird ebenfalls seine jährliche Übung durchführen, ich denke, in der Woche nach oder kurz nach der jährlichen Übung", sagte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace. Davon dürfe sich die NATO jedoch nicht einschüchtern lassen. Vielmehr gehe es gerade jetzt darum, Flagge zu zeigen.

Unterdessen stößt der ukrainische Vormarsch der letzten Wochen auf zunehmend heftigen Widerstand aus Russland. "Wir haben einen Vormarsch ukrainischer Truppen in den Regionen Donezk, Cherson und Mykolajiw abgewehrt", meldete das russische Verteidigungsministerium. Dabei seien der ukrainischen Seite erhebliche Verluste zugefügt worden. Die neue Kriegstaktik der Russen ist es, möglichst viel Infrastruktur in der Ukraine zu zerstören.

Doch auch Russlands Armee schwächelt. Moskau kommt – laut britischen Angaben – allmählich bei der Produktion von Munition nicht mehr hinterher. "Die russische Verteidigungsindustrie ist nicht mehr in der Lage, fortschrittliche Munition in dem Maße zu produzieren, in dem sie verbraucht wird", teilte das britische Verteidigungsministerium mit.

Doch an die im Westen erhoffte Niederlage der Russen ist dadurch längst nicht zu denken: Vor allem der Iran hat seine Waffenlieferung nach Russland jetzt intensiviert: Nach den hochmodernen Drohnen will das Regime in Teheran nun auch Raketen und Marschflugkörper in hoher Stückzahl nach Russland liefern. Westliche Nachrichtendienste, heißt es in der Washington Post, gehen davon aus, dass die Lieferung von Fateh-110- und Zolfaghar-Raketen vorbereitet würden. Letztere können auch mit der eigentlich verbotenen Streumunition ausgerüstet werden.