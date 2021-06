NATO-Chef warnt Russland und Weißrussland

"Wir sind natürlich bereit, im Ernstfall jeden Alliierten zu beschützen und zu verteidigen gegen jede Art von Bedrohung, die von Minsk und Moskau ausgeht", sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg im Interview mit der "Welt am Sonntag".

"Wir sind wachsam, und wir verfolgen sehr genau, was in Belarus passiert", sagte Stoltenberg. Die Alliierten seien über die engere Zusammenarbeit zwischen Moskau und Minsk in den vergangenen Monaten ernsthaft besorgt.