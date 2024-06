Indien: Narendra Modis Sieg mit Kratzern

Indiens Premierminister Modi ließ sich am Dienstagabend feiern.

Gewählt wurde – gestaffelt nach Regionen – von 19. April bis Samstag, 1. Juni. Mit der Auszählung der Stimmen ging am Dienstag die größte demokratische Wahl der Welt - die Parlamentswahl in Indien mit rund 970 Millionen Wahlberechtigten - zu Ende.

Und die Auszählung der Stimmen brachte gegenüber den am Wochenende veröffentlichten Nachwahlbefragungen eine Überraschung. Demnach fällt der Sieg des amtierenden Premierministers Narendra Modi und seiner hindu-nationalistischen BJP nicht annähernd so überwältigend aus wie erwartet.

Statt des prognostizierten Erdrutschsieges blieb am Dienstag– Stand 16 Uhr MEZ, als rund 70 Prozent der Stimmen ausgezählt waren – nur noch eine knappe Mehrheit von 292 Sitzen für die BJP und ihre Bündnispartner (siehe Grafik). Verglichen mit der Wahl 2019 verlor das BJP-geführte Bündnis 61 Sitze.

Angesichts des nun viel knapperen Vorsprungs für Modi brach der indische Leitindex Sensex an der Börse von Mumbai, der nach den Wahlprognosen von Sonntag in die Höhe geschnellt war, am Dienstag vorübergehend sogar um sieben Prozent ein.

Unerwartet starke Opposition

Viel stärker gepunktet als erwartet hat das von der Kongresspartei unter Spitzenkandidat Rahul Gandhi geführte Bündnis "India" – auch weil sich das im Vergleich zu 2019 viel breitere Vielparteien-Bündnis stabiler als erwartet erwiesen hat.

Oppositionsführer Rahul Gandhi (Kongress) Bild: APA/AFP/NARINDER NANU

Die Wahlbeteiligung lag heuer bei 66,3 Prozent, 2019 waren es 67,4 Prozent gewesen.

Indien hat ähnlich wie Großbritannien ein Mehrheitswahlsystem. Jener Kandidat, der im jeweiligen Wahlkreis vorne liegt, erhält das Mandat. Bündnisse und Vereinbarungen sind insofern wichtig, um zu vermeiden, dass sich Kandidaten verbündeter Parteien in einem Wahlkreis gegenseitig Stimmen abspenstig machen.

Modis Siegerimage hat mit der nunmehrigen Wahl Kratzer bekommen, eine dritte Amtszeit dürfte dem 73-Jährigen dennoch sicher sein. Zwei wichtige regionale Partner aus dem Parteienbündnis um die BJP sicherten ihm am Dienstag ihre Unterstützung bei einer neuerlichen Wahl zum Premierminister im Parlament zu.

In seinen bisherigen zehn Jahren an der Spitze der Regierung war Modi auf Mandatare der Bündnispartner nicht angewiesen – die BJP kam allein mit ihren Abgeordneten auf die absolute Mehrheit im Parlament.

Nach wie vor schwer tun sich Modis Hindu-Nationalisten in den südlichsten Bundesstaaten Kerala und Tamil Nadu. Von insgesamt 59 möglichen Mandaten gewann das BJP-Bündnis dort nur einen Wahlkreis, 57 gingen an das Kongress-geführte Bündnis "India". Auch in den Bundesstaaten Maharashtra und Westbengalen mit den Metropolen Mumbai und Kolkata holte das oppositionelle Kongressbündnis mehr Mandate als das BJP-Bündnis.

Alle Sitze in Gujarat für BJP?

Ihre Vorherrschaft behaupten konnte die BJP dagegen in den meisten nördlichen Bundesstaaten, wenngleich es im mit 241 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichsten Bundesstaat Uttar Pradesh diesmal auch knapper war als vor fünf Jahren.

Alle verfügbaren 26 Mandate erreichte die BJP dagegen nach vorläufigem Auszählungsstand in Gujarat. In seinem Heimatbundesland war Modi vor seiner Zeit als indischer Premierminister von 2001 bis 2014 Regierungschef.

Kurz nach seiner Wahl in Gujarat erschütterten 2002 gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Hindus und Muslimen den Bundesstaat. Dabei wurden mindestens tausend Menschen getötet, die meisten von ihnen Muslime. Modi wurde beschuldigt, die Gewalt geschürt und nichts unternommen zu haben, um sie zu aufzuhalten. Das oberste Gericht Indiens fand bei seinen Ermittlungen keine ausreichenden Beweise, um Modi strafrechtlich zu verfolgen. Die Unruhen schadeten Modi nicht, seine Popularität wuchs sogar.

Wird Modi im Parlament als Premierminister wiedergewählt, wäre er erst der zweite Regierungschef Indiens mit einer dritten Amtszeit. Das gelang vor Modi nur Jawaharlal Nehru, dem ersten Premier nach der Unabhängigkeit von Großbritannien im Jahr 1947.

