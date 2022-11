Für mich ist es an der Zeit, dass eine neue Generation die Demokratische Fraktion führt, die ich so sehr respektiere." Mit diesen Worten reagierte Nancy Pelosi auf die Niederlage ihrer Demokraten bei den Zwischenwahlen zum Repräsentantenhaus, der zweiten Kammer im US-Kongress. Die 82-Jährige, die seit 1987 Abgeordnete ist, kündigte damit an, ihre Führungsrolle aufzugeben.