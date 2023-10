Nahost - US-Präsident Biden auf dem Weg nach Israel

Biden werde Ministerpräsident Netanyahu und das israelische Kriegskabinett treffen, um sich ein Bild von Israels Plänen und Zielen in den kommenden Tagen und Wochen zu machen, sagte der Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby, am Dienstag Journalisten an Bord der Regierungsmaschine Air Force One auf dem Weg nach Tel Aviv.

"Unbequeme Fragen"

"Er wird einige unbequeme Fragen stellen, er wird sie als Freund stellen, als wahrer Freund Israels, aber er wird auch unbequeme Fragen stellen." Kirby lehnt es ab, die Art der Fragen zu spezifizieren, die Biden zu stellen beabsichtigt. Bei dem Raketeneinschlag in das Krankenhaus werden nach palästinensischen Angaben Hunderte Tote befürchtet. Die Hamas und Israel weisen sich gegenseitig die Schuld an dem Raketeneinschlag zu.

Ursprünglich wollte Biden nach dem Treffen mit Netanyahu nach Amman weiterfliegen, um dort den jordanischen König Abdullah, den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi und Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas zu treffen - wir haben berichtet. Wenn Biden nicht mit Abbas oder einem palästinensischen Führer zusammentrifft, während er Israelis auf israelischem Boden trifft, könnte dies seine diplomatische Botschaft untergraben und Kritik im In- und Ausland hervorrufen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper