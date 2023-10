Regierungskreise: Erdogan verhandelt mit Hamas

"Sie verhandeln, um die Freilassung von Geiseln zu erreichen", sagte am Mittwoch eine Quelle aus Regierungskreisen der Nachrichtenagentur AFP und bestätigte damit Berichte des türkischen privaten Fernsehsenders Habertürk.

Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas hatte bei ihrem am Samstagmorgen begonnenen Großangriff auf Israel etwa 150 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Sie feuerte am Samstag tausende Raketen ab und drang mit hunderten Kämpfern nach Israel ein. Die israelische Armee reagierte mit Luftangriffen auf den Gazastreifen und lieferte sich Gefechte am Boden mit den eingedrungenen Hamas-Kämpfern.

Unter den Geiseln befinden sich auch Ausländer. Nach Angaben aus dem Auswärtigen Amt in Berlin wurden mehrere Menschen mit doppelter israelischer und deutscher Staatsbürgerschaft verschleppt.

