Nahost-Plan: "Deal" oder "Betrug" des Jahrhunderts?

US-Präsident Donald Trump spricht von einem "Deal des Jahrhunderts", der "die Gelegenheit des Jahrhunderts" sei. Doch die Palästinenser lehnen Trumps lang erwarteten Nahost-Friedensplan strikt als "Betrug des Jahrhunderts" ab. In den palästinensischen Gebieten drohen neue Ausschreitungen.

Trump zeigte sich dennoch zuversichtlich, dass die Palästinenser das Vorhaben "letztlich" unterstützen würden. "Ich denke, am Ende werden sie den Plan wollen. Er ist sehr gut für sie", sagte der US-Präsident, der bereits am Montag in zwei separaten Treffen mit Israels Regierungschef Netanjahu und mit dessen Herausforderer Benny Gantz den Plan diskutiert hatte.

Trumps Plan sieht unter anderem die Annektierung israelischer Siedlungen im Westjordanland sowie des Jordantals und Jerusalems vor. Auf der verbleibenden Fläche soll den Palästinensern ein eigener Staat angeboten werden, jedoch nur, wenn sie Jerusalem als ungeteilte Hauptstadt Israels akzeptieren. Doch die Palästinenser wollen nicht auf Jerusalem verzichten, sie fordern Ostjerusalem als ihre Hauptstadt.

Dementsprechend wütend sind sie auf Trump und dessen Vorhaben: Der palästinensische Ministerpräsident Mohammed Shtayyeh rief die Weltgemeinschaft auf, sich gegen Trumps Nahost-Plan zu stellen. Dieser verletze internationales Recht, sagte Shtayyeh. "Es ist nichts weiter als ein Plan zur Zerstörung der palästinensischen Sache, und deshalb weisen wir ihn als Todesstoß für die Zwei-Staaten-Lösung zurück", sagte er und rief zu einem "Tag des Zorns" auf.

Die radikalislamische Hamas im palästinensischen Gaza-Streifen lehnt den von US-Präsident Donald Trump vorgestellten Nahost-Plan vehement ab. "Wir werden keinen Ersatz für Jerusalem als Hauptstadt des palästinensischen Staates akzeptieren", sagte der Hamas-Vertreter Khalil al-Hajja.

Ganz anders natürlich die Reaktion in Israel: "Ich freue mich darauf, Geschichte zu schreiben", dankte der israelische Regierungschef Netanjahu, der Trump als "größten Freund" bezeichnete, "den Israel je im Weißen Haus gehabt hat". Trump selbst sieht alles viel nüchterner: "Wenn es klappt, wäre das großartig", sagte er. "Wenn es nicht klappt, dann können wir auch damit leben."

