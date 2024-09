Nahost-Konflikt: Weltweite Appelle zur Deeskalation

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin drängte am Montag in einem Telefonat mit seinem israelischen Amtskollegen Yoav Gallant auf eine diplomatische Lösung. Austin bekräftigte gleichzeitig Israels Recht auf Selbstverteidigung, auch angesichts der Tatsache, dass die Hisbollah ihre Angriffe in Israels ausgeweitet hat.

Die deutsche Regierung rief zur "Deeskalation" auf. Die Lage sei "extrem angespannt", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes.

Als "äußerst besorgniserregend" stuft auch Russland den Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz im Libanon ein. Die Lage verschlechtere sich "von Tag zu Tag rapide", die Unberechenbarkeit steige, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow,

AUA-Flüge bleiben ausgesetzt

Wegen der instabilen Lage bleiben AUA-Flüge von und nach Tel Aviv sowie von und nach Teheran weiterhin bis einschließlich 14. Oktober ausgesetzt. Die Verbindungen nach Amman und Erbil finden wie geplant statt. Betroffenen Fluggästen werden Umbuchungs- und Stornierungsmöglichkeiten angeboten.

