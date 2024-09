Nahost: Israel kämpft weiter an mehreren Fronten

Indes griff die proiranische Schiiten-Miliz Ziele im Norden Israels an, während eine irakische Miliz nach eigenen Angaben eine israelische Militärbasis mit Drohnen attackierte. Einzelheiten über Schäden oder mögliche Opfern waren zunächst nicht bekannt.

Israelische Kampfflugzeuge hätten knapp zwei Dutzend Angriffe im Süden Libanons geflogen, hieß es am späten Abend aus Sicherheitskreisen. Die israelische Artillerie sei zudem dabei, die zentralen und westlichen Gebiete im Süden des Libanons unter Beschuss zu nehmen. Eine Bestätigung seitens der israelischen Armee lag zunächst nicht vor. Die proiranische Schiiten-Miliz griff nach eigenen Angaben erneut den Norden Israels an. Beide Konfliktparteien hatten sich bereits in der vorherigen Nacht und den Stunden danach einen heftigen Beschuss geliefert.

Mehr zum Thema Außenpolitik Israels Armee: Neue Angriffe nach Beschuss aus dem Libanon TEL AVIV/BEIRUT. Nach heftigem Raketenbeschuss aus dem Libanon fliegt die israelische Luftwaffe weitere Angriffe gegen die Hisbollah-Miliz im Libanon. Israels Armee: Neue Angriffe nach Beschuss aus dem Libanon

Hamas-Zentrale aus der Luft angegriffen

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben im umkämpften Gazastreifen erneut eine Kommandozentrale der islamistischen Hamas aus der Luft angegriffen. Sie habe sich im Zentrum des abgeriegelten Küstenstreifens in einem Gebäude befunden, in dem früher eine Schule gewesen sei, hieß es. Die Zentrale habe der Hamas zur Planung und Ausführung von Terroranschlägen gegen israelische Soldaten und den Staat Israel gedient. Die Armee habe vor dem Angriff zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die Gefahr für Zivilisten zu mindern. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig prüfen.

Indes hat eine irakische Miliz nach eigenen Angaben eine israelische Militärbasis mit Drohnen angegriffen. Die israelische Golani-Beobachtungsbasis in den "besetzten palästinensischen Gebieten" sei in den frühen Morgenstunden mit Drohnen attackiert worden, teilt der "Islamische Widerstand im Irak" mit. Weitere Einzelheiten über Schäden oder mögliche Opfer sind zunächst nicht bekannt.

