Nahost: Dutzende weitere Ausländer sollen Gazastreifen verlassen

Am Freitag sollten Dutzende aus dem abgeriegelten Küstengebiet nach Ägypten ausreisen, wie aus einer Liste der palästinensischen Grenzbehörde am Grenzübergang Rafah hervorging. Es handelt sich demnach um Menschen mit britischer, US-amerikanischer und mexikanischer Staatsbürgerschaft. Seit Kriegsbeginn vor mehr als zwei Monaten reisten Hunderte Ausländerinnen und Ausländer sowie Personen mit zweiter Staatsbürgerschaft über Rafah nach Ägypten aus. Viele von ihnen werden an der Grenze von Vertretern ihrer jeweiligen Botschaften empfangen, die dann die Weiterreise über den Flughafen Kairo organisieren.

Nach Angaben des ägyptischen Außenministeriums vom November hielten sich zeitweise etwa 7000 Menschen aus 60 Ländern im Gazastreifen auf, die ausreisen wollten. Wie viele Ausländerinnen und Ausländer sowie Palästinenserinnen und Palästinenser mit zweitem Pass sich derzeit noch in Gaza aufhalten, ist unklar.

