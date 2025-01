Nahost: 3 israelische Geiseln an Rotes Kreuz übergeben

Emily Damari, Doron Steinbrecher und Romi Gonen wurden an Israel übergeben

Die ersten 3 von 33 israelischen Geiseln im Gazastreifen sind von der islamistischen Hamas an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz übergeben worden. Das habe das Rote Kreuz übermittelt, teilte das israelische Militär laut Nachrichtenagentur Reuters mit. Die Zivilistinnen Romi Gonen (24), Emily Damari (28) und Doron Steinbrecher (31) seien in guter Verfassung, hieß es weiter. Seit dem Vormittag ist eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas in Kraft.

Eigentlich hätte die Feuerpause schon um 7.30 Uhr MEZ beginnen sollen. Die Hamas hatte Israel jedoch bis dahin die Namen der Geiseln nicht mitgeteilt. Da die Hamas jedoch bis dahin die Namen der Geiseln nicht mitgeteilt hatte, setzte die Armee ihre Angriffe zunächst fort.

Israel und die Hamas hatten sich unter Vermittlung Katars, Ägyptens und den USA auf eine Waffenruhe von zunächst 42 Tagen geeinigt. In der Zeit sollen 33 der 97 im Gazastreifen verbliebenen israelischen Geiseln gegen 1.904 inhaftierte Palästinenser ausgetauscht werden. Die erste Phase des Abkommens sieht auch eine schnelle Verbesserung der Versorgung mit Lebensmitteln für die mehr als zwei Millionen Bewohner in Gaza vor, von denen nach UN-Angaben 90 Prozent unter Hunger leiden. Zudem muss sich die israelische Armee aus Bevölkerungszentren im Gazastreifen zurückziehen.

Nähere Informationen in Kürze.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper