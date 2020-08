Nagasaki gedachte des Atombombenabwurfes

Mit einem neuerlichen Appell zur Abschaffung aller Atomwaffen der Welt hat die japanische Stadt Nagasaki der Opfer des Atombombenabwurfs vor 75 Jahren gedacht. Um 11.02 Uhr, dem Zeitpunkt, als am 9. August 1945 die von einem US-Bomber abgeworfene Atombombe "Fat Man" über Nagasaki explodierte, legten die Teilnehmer der Gedenkveranstaltung eine Schweigeminute ein.

Angesichts der Sorgen vor einem neuen atomaren Wettrüsten forderte Bürgermeister Tomihisa Taue bei der Gedenkzeremonie am Sonntag die rechtskonservative Regierung seines Landes auf, einem UN-Vertrag zum Verbot von Atomwaffen von 2017 beizutreten. Dies hatte drei Tage zuvor schon sein Kollege in Hiroshima gefordert.

Taue warnte eindringlich vor der erneut wachsenden Gefahr durch Atomwaffen in der Welt. "Wenn sich die Menschheit wie beim neuartigen Coronavirus, das wir nicht befürchtet hatten, bis es sich in unserer unmittelbaren Umgebung ausbreitete, der Bedrohung durch Atomwaffen erst bewusst wird, wenn sie wieder eingesetzt werden, befinden wir uns in einer unwiderruflichen Lage."