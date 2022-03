Nächste Woche: "größere Welle" von Flüchtlingen

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban rechnet nach eigenen Angaben damit, dass in der kommenden Woche eine "noch größere Welle" von Flüchtlingen aus der Ukraine in seinem Land ankommen wird. Die Grenzposten im Bereich des Dreiländerecks, wo Ungarn an die Ukraine und Rumänien grenzt, sollten daher verstärkt werden, kündigte Orban an. Nach Angaben des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNHCR sind bereits fast 300.000 Ukraine-Flüchtlinge in Ungarn.

Die Zahl der in Polen angekommenen Flüchtlinge erreichte indes beinahe die Zwei-Millionen-Grenze. Allein am Mittwoch seien weitere 60.000 Menschen aus dem Nachbarland angekommen, teilte der polnische Grenzschutz mit.

In Tschechien, wo mittlerweile 270.000 Kriegsflüchtlinge leben, tauchen bereits die ersten Probleme auf: "Wir müssen uns eingestehen, dass wir an der Grenze dessen sind, was wir ohne größere Probleme absorbieren können", gestand Ministerpräsident Petr Fiala gestern zerknirscht ein.

Flucht sogar bis nach Irland

Und selbst Irland, das westlichste EU-Mitglied, verbuchte bereits die Ankunft von 7000 Kriegsflüchtlingen. Über drei Zentren in der Hauptstadt Dublin sowie in Cork und Limerick sollten die Menschen Unterstützung wie die für Sozialleistungen notwendige irische Steueridentifikationsnummer erhalten, sagte die zuständige Ministerin Heather Humphreys.