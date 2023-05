Nach Zugsunglück: Anzeige gegen griechischen Ministerpräsidenten

Wenige Tage vor der Parlamentswahl in Griechenland haben Angehörige der Opfer des schweren Zugsunglücks vom Februar Strafanzeige gegen den griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis erstattet. Die Anzeige richte sich gegen "den Ministerpräsidenten, gegen Minister und Ex-Minister" sowie weitere Beamte, sagte Christos Konstantinidis, dessen Frau bei dem Unglück starb, am Dienstag vor Journalisten in Larisa.

Das Zugsunglück mit 57 Toten hatte ein Schlaglicht auf die chronischen Mängel in Griechenlands Schienenverkehr geworfen. Viele Griechen machen die Regierung für den schlechten Zustand des Bahnnetzes und damit auch für den schweren Unfall verantwortlich. In Athen und anderen Städten kam es immer wieder zu Massenprotesten.

Mehr zum Thema Weltspiegel Fassungslosigkeit in Griechenland: Zugunglück mit mindestens 46 Toten ATHEN. Bergungsarbeiten noch nicht abgeschlossen; Ursache vermutlich menschliches Versagen Fassungslosigkeit in Griechenland: Zugunglück mit mindestens 46 Toten

Mitsotakis strebt am Sonntag eine Wiederwahl an. Nach dem Zugsunglück und den Protesten gegen die Regierung hatte der konservative Ministerpräsident verbesserte Sicherheitsvorkehrungen und eine Stärkung der Wirtschaft versprochen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper