Nach Weihnachten kommen scharfe Einschränkungen in Deutschland

"Impfen, impfen, impfen. Das ist das Ziel", sagte Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gestern Abend nach einem Krisentreffen der Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten der Länder. Bis Weihnachten sollen bereits 30 Millionen Deutsche "geboostert", also dreifach geimpft sein. Und bis Ende Jänner 2022 sollen es weitere 30 Millionen sein. "Dann sind drei Viertel der Bevölkerung dreifach geimpft", sagt Scholz.

Unabhängig vom Impffortschritt gelten aber spätestens ab 28. Dezember scharfe Einschränkungen auch für Geimpfte. Das betrifft vor allem private Zusammenkünfte, bei denen maximal zehn Personen erlaubt sein werden. Clubs und Diskotheken schließen, Fußballspiele und andere Großveranstaltungen finden nur noch ohne Publikum statt. Zu Silvester sind Versammlungen verboten, der Verkauf von Feuerwerkskörpern ist untersagt.

Verärgerung hatte kurz vor Beginn des Gipfels das Robert-Koch-Institut (RKI) ausgelöst. Das RKI forderte sofortige Maßnahmen wie die Schließung von Restaurants und eine Verlängerung der Weihnachtsferien für Schulen und Kindergärten und ging damit über die Stellungnahme des Expertenrats vom Sonntag hinaus. Diese Forderungen seien nicht abgestimmt gewesen, kritisierte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) RKI-Chef Lothar Wieler. Unverständnis sollen auch Kanzler Scholz sowie einige Ministerpräsidenten geäußert haben.

"Können nur Zeit gewinnen"

"Wir können Omikron nicht aufhalten, nur Zeit gewinnen", sagte Österreichs Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) nach einem Arbeitsgespräch mit Hans Henri P. Kluge, WHO-Regionaldirektor für Europa, in Wien. Er hob die Bedeutung einer starken Gesundheits-EU und einer starken Weltgesundheitsorganisation hervor, um besser durch die nächsten Krisen zu kommen. Kluge lobte Österreich: Man habe sehr aktiv "globale Solidarität" gezeigt. Vor allem, indem dem Balkan und Osteuropa Vakzine zur Verfügung gestellt wurden.

Omikron in den USA dominant

Nach Schätzungen der US-Gesundheitsbehörde CDC macht die Omikron-Variante mittlerweile rund drei Viertel aller Neuinfektionen in den USA aus und ist damit dominant. Die US-Regierung betonte allerdings weiter, dass Omikron zwar ein Grund zur Sorge, aber nicht zur Panik sei. Präsident Joe Biden will jetzt den Zugang zu kostenlosen Corona-Tests ausweiten und neue Impfzentren schaffen. Beim Impfen sollen außerdem bürokratische Hürden abgebaut werden und mehr mobile Impfteams unterwegs sein. Die Impfkampagne war in den USA gut angelaufen, mittlerweile kommt sie aber nur noch schleppend voran. Binnen 24 Stunden wurden 282.778 Neuinfektionen verzeichnet. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um 1373 auf 810.641.

"Nicht von vorne beginnen"

Die EU-Arzneimittelbehörde EMA weiß noch nicht, ob die bereits zugelassenen Corona-Impfstoffe zum Schutz vor der Omikron-Variante angepasst werden müssen. Verlässliche Daten fehlten noch, erklärte EMA-Chefin Emer Cooke am Dienstag in Amsterdam. Sollte es nötig sein, sei man darauf vorbereitet. "Wir müssen nicht von vorne beginnen." Ein angepasster Impfstoff müsse sich nicht unbedingt stark von den bisherigen unterscheiden. Die EMA prüft Daten zur Omikron-Variante und der Wirkung von Impfstoffen.