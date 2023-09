Nach Unfall: Olaf Scholz zeigt sich mit Augenklappe

Der 65-Jährige sei beim Joggen gestürzt und habe sich Prellungen im Gesicht zugezogen, teilte eine Sprecherin am Samstag mit (die OÖN haben berichtet). Einen für Sonntag geplanten Termin in Hessen musste der Kanzler absagen, weitere Termine in der kommenden Woche seien davon nicht tangiert, hieß es.

Am Montag meldete sich Scholz erstmals seit seinem Unfall in den sozialen Netzwerken. Auf seinen Profilen auf X (vormals Twitter) und Instagram veröffentlichte der deutsche Politiker ein Foto, das ihn mit Augenklappe und Schrammen im Gesicht zeigt. Scholz' selbstironischer Kommentar: "Wer den Schaden hat… Bin gespannt auf die Memes. Danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus, als es ist!"

