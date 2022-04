"Nach und nach werden alle Verräter bestraft"

Es handelt sich um den früheren Chef der Hauptverwaltung für innere Sicherheit, Andrij Naumow, und um den Ex-SBU-Chef für das Gebiet Cherson, Serhej Kryworutschko.

"Jetzt habe ich keine Zeit, mich um all die Verräter zu kümmern. Aber nach und nach werden sie alle bestraft", sagte Selenskyj in einer Videobotschaft. Nähere Angaben machte der Präsident allerdings nicht. Naumow war bereits vergangenen Sommer als Geheimdienstchef abgesetzt worden und hat sich angeblich vor Kriegsbeginn ins Ausland abgesetzt. Er soll Medien zufolge in Schmuggel und Korruption beim Zoll verwickelt sein.