Nach Tötung von 2 Schweden: Höchste Terrorwarnstufe in Brüssel

Ministerpräsident Alexander De Croo schrieb auf Twitter (X), es handle sich um schwedische Staatsbürger, ohne die Zahl der Opfer zu nennen. Die Staatsanwaltschaft machte noch keine genauen Angaben den möglichen Hintergründen der Tat.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Die Zeitung "Het Laatste Nieuws" veröffentlichte auf ihrer Website ein Video, das ein Mann an einer Straßenkreuzung zeigt, der Schüsse abgibt. In den sozialen Medien wurden unbestätigte Aufnahmen eines Mannes verbreitet, der sich als ein Mitglied der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) bezeichnet und erklärt, er habe drei Schweden getötet.

Bildergalerie: Terror-Alarm in der Brüsseler Innenstadt Terror-Alarm in der Brüsseler Innenstadt (Foto: HATIM KAGHAT (Belga)) Bild 1/22 Galerie ansehen

Die belgische Staatsanwaltschaft lehnte es ab, Einzelheiten zur Zahl der Opfer zu nennen oder Angaben zu dem etwaigen Motiv zu machen. Einer belgischen Zeitung zufolge handelte es sich bei den Toten vermutlich um Fußball-Fans. Das Fußball-EM-Qualifikationsspiel zwischen Belgien und Schweden in der Österreich-Gruppe F wurde auf Wunsch der Spieler zur Halbzeit beim Stand von 1:1 unterbrochen, wie der schwedische Sender TV6 berichtete. Einem Reporter der Nachrichtenagentur Reuters im Stadion zufolge wurden die Besucher, darunter rund 700 Schweden, gebeten, das King Baudoin Stadium zunächst nicht zu verlassen.

Lesen Sie dazu:

Lokalisierungsgrafik: Der Tatort in Brüssel

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.