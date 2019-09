Nach Sieg von Opposition und Rebellen: Johnson fordert Wahlen am 15. Oktober

Die britischen Parlamentarier haben Premierminister Boris Johnson gestern Abend eine weitere schwere Niederlage zugefügt. Sie votierten mit klarer Mehrheit für ein Gesetz, das Johnson zwingen soll, in Brüssel eine Verlängerung des EU-Ausstiegs zu beantragen – für den sehr wahrscheinlichen Fall, dass es bis 31. Oktober kein neues Abkommen gibt. Für das Gesetz votierten 327 Abgeordnete im Unterhaus, 299 dagegen. Das Gesetz muss jetzt noch durchs Oberhaus (House of Lords), wo allerdings noch einig Verfahrenstricks drohen.

Der Plan der Abgeordneten ging bisher vor allem deshalb auf, weil 21 Rebellen aus Johnsons eigener Tory-Partei dem Vorhaben der Opposition zugestimmt hatten. Unter den Rebellen befanden sich gleich mehrere Ex-Minister, etwa der ehemalige Schatzkanzler Philip Hammond. Weitere Prominente waren Ken Clarke, der dienstälteste Abgeordnete im Unterhaus, und der Enkel von Kriegspremier Winston Churchill, Nicholas Soames. Wie angedroht, warf Johnson alle Abweichler noch gestern aus seiner Fraktion, sodass er auch für andere Vorhaben keine Mehrheit mehr im Unterhaus haben wird.

"Diktator oder Demokrat?"

Für Johnson ist das sehr schmerzhaft, da er damit sein zentrales Versprechen nicht halten wird können. Wollte er doch den Brexit um jeden Preis fristgerecht zum 31. Oktober durchboxen – ob mit oder ohne Vereinbarung mit der Europäischen Union.

Der Premierminister hatte das von Opposition und Rebellen getragene Gesetz in der Debatte "Surrender Bill" – ein "Kapitulationsgesetz" – genannt. Es würde die Position der Briten in den Verhandlungen mit der EU schwächen, kritisierte der Premier. In der emotional geführten Diskussion musste sich Johnson sogar die Frage eines schottischen Abgeordneten gefallen lassen: "Sind Sie ein Diktator oder ein Demokrat?"

Neuwahlen: Opposition ziert sich

Auf die Abstimmungsniederlage reagierte der Premier auf seine Art: Er beantragte umgehend Neuwahlen. Diese sollten, so Johnson, am 15. Oktober über die Bühne gehen. Die Abstimmung darüber war bei Redaktionsschluss noch im Gange. Es galt aber als unwahrscheinlich, dass der Premier die dafür erforderliche Zweidrittelmehrheit erhalten konnte.

Der Grund: Die Opposition will den Urnengang zwar im Prinzip, sie hatte diesen vor allem durch Labour-Chef Jeremy Corbyn in den vergangenen Wochen mehrfach gefordert. Eine Zustimmung zum Antrag des Premiers soll es allerdings erst geben, wenn das gestern vom Unterhaus beschlossene Gesetz unter Dach und Fach und der No-Deal-Brexit für Ende Oktober sicher abgewendet wäre.

Die Gegner des Chaos-Brexit fürchten nämlich, Johnson könnte sonst den Wahltermin so legen, dass die Briten noch vor den Neuwahlen aus der Europäischen Union ausscheiden.

EU zum Brexit

Auch in Brüssel war der Brexit gestern Thema – wieder einmal. Angesichts der Lage in London bleibe ein EU-Austritt des Vereinigten Königreiches ohne Abkommen am 31. Oktober ein „möglicher, wenn auch nicht erstrebenswerter Ausgang“, hieß es von der Europäischen Kommission.

Alle „Interessenträger“ seien erneut aufgefordert, sich auf ein No-Deal-Szenario vorzubereiten. Für Unternehmen veröffentlichte die EU-Kommission eine sechsseitige Checkliste mit Hinweisen zu künftigen Regeln, Genehmigungen, Zöllen, Steuern und ähnlichem. Wer als Bürger der Union eine Frage hat, kann gebührenfrei beim Callcenter Europe Direct anrufen.

Bei einem ungeregelten Brexit will die Europäische Union besonders hart getroffenen Mitgliedstaaten, Unternehmen und Arbeitnehmern mit bis zu 780 Millionen Euro helfen. Die Summe nannten EU-Beamte.

Diesem Vorschlag der EU-Kommission müssten das Europaparlament und die Mitgliedstaaten allerdings noch zustimmen.

