Nach Protest: Sorge um Sicherheit

"Ich glaube an das, was ich getan habe, aber ich verstehe jetzt das Ausmaß der Probleme, mit denen ich fertig werden muss", sagte Marina Owsjannikowa am Mittwoch in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Sie habe aber nicht vor, aus Russland zu fliehen, und hoffe, dass sie nicht strafrechtlich verfolgt werde. Owsjannikowa war am Dienstag mit einem Bußgeld von 30.000 Rubel (250 Euro) belegt worden.