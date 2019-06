Nach Nahles-Rücktritt soll ein Trio die deutschen Sozialdemokraten führen

Die Ministerpräsidentinnen Manuela Schwesig (Mecklenburg-Vorpommern), Malu Dreyer (Rheinland-Pfalz) und der hessische Landesparteichef Thorsten Schäfer-Gümbel folgen kommissarisch Andrea Nahles nach. Die bisherige Partei- und Fraktionschefin hatte am Sonntag ihren kompletten Rückzug aus der Politik angekündigt.

Wie es abseits dieser Personalentscheidung weitergehen soll, ist offen. Außenminister Heiko Maas schlug vor, dass die SPD künftig – wie Grüne und Linke – von einer Doppelspitze geführt werden solle. Und diese solle von den 438.000 Mitgliedern direkt gewählt werden. Die Entscheidung über ein Vorziehen des für Dezember geplanten Parteitages zur Neuwahl der Parteispitze soll voraussichtlich in drei Wochen fallen. Aufgrund von Einladungsfristen ist ein Parteitag frühestens Anfang September möglich – und erst nach den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen.

Scholz sagt Nein

Als mögliche Kandidaten für den Parteivorsitz gelten Schwesig und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil. Auch die Nahles im vorigen Jahr unterlegene Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange hält sich eine Kandidatur offen.

Finanzminister Olaf Scholz, ein enger Vertrauter und Wegbegleiter von Nahles, nahm sich bereits aus dem Rennen: Der Parteivorsitz sei zeitlich mit dem Amt des Finanzministers nicht zu vereinbaren. Als Vizekanzler koordiniert er die SPD in der Regierung. Damit ist er derzeit das politische Schwergewicht der SPD, bei den Parteitagsdelegierten fährt er aber regelmäßig schlechte Ergebnisse ein. In Umfragen in der Bevölkerung schneidet er deutlich besser ab. Er macht kein Hehl daraus, dass er die Kanzlerkandidatur anstrebt.

Schwesig ist seit vielen Jahren Vizechefin. Die Regierungschefin in Schwerin gilt als ehrgeizig, hat aber noch keine Landtagswahl als Spitzenkandidatin bestritten. Wenn die Fraktionsführung an einen Mann ginge, dürften ihre Chancen steigen.

Weil entschied die Landtagswahl in Niedersachsen im Oktober 2017 nur kurz nach dem SPD-Debakel bei der Bundestagswahl für sich. Er hat bisher keine Ambitionen erkennen lassen, den Parteivorsitz anzustreben, aber eine Konzentration der SPD auf wenige Themen gefordert.