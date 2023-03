Nach Mord an Zwölfjähriger: CDU-Sprecher wirft Debatte um Strafmündigkeit auf

"Es ist erschütternd, dass zwei Mädchen ein anderes Mädchen getötet haben", sagte ihr rechtspolitischer Fraktionssprecher Günter Krings (CDU) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Donnerstagsausgaben). "Wir müssen die Debatte führen, ob das Alter der Strafmündigkeit für schwere Straftaten gesenkt werden muss."

"Auch Kinder wissen, dass sie nicht töten dürfen"

Es verböten sich jetzt zwar vorschnelle Forderungen, sagte Krings weiter. Es müsse aber über die Altersgrenze von 14 Jahren diskutiert werden. "Denn bei den schwersten Straftaten - wie insbesondere Tötungsdelikten - handelt es sich um keine jugendlichen Verfehlungen. Auch Kinder wissen, dass sie nicht töten dürfen." Der Unionspolitiker forderte eine Überprüfung, ob es eine Zunahme von schweren Straftaten durch Kinder gebe und sich der Reifeprozess bei 12- und 13-Jährigen beschleunigt habe.

Die zwölfjährige Luise aus dem nordrhein-westfälischen Freudenberg war am Samstag als vermisst gemeldet worden, am Sonntag wurde ihre Leiche in einem unwegsamen Waldgebiet kurz hinter der rheinland-pfälzischen Landesgrenze entdeckt. Am Montag erklärten die Ermittler, dass die Zwölfjährige einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen war. Einen Tag später gaben die Ermittler bekannt, dass eine Zwölfjährige und eine 13-Jährige tatverdächtig seien.

Das Strafmündigkeitsalter

Ob Strafrecht oder Verwaltungsstrafrecht: Strafmündig sind Jugendliche auch in Österreich erst mit Erreichen des 14. Lebensjahres. Die Strafbarkeit kann auch bei Jugendlichen, die älter als 14 sind, entfallen, etwa wenn sie nicht reif genug sind, das Unrecht ihrer Tat einzusehen, also zum Beispiel, weil sie entwicklungsverzögert sind. Unter 14-Jährige könnten strafrechtlich nicht belangt werden. Denkbar sind aber Schadenersatzansprüche des Geschädigten, und zwar dann, wenn dem Jugendlichen ein Verschuldensvorwurf gemacht werden kann. In vielen Fällen ist es aber fraglich, ob auch Geld vorhanden ist, um die Ansprüche zu befriedigen. Ansprüche kommen auch gegenüber jenen in Betracht, die ihre Aufsichtspflicht verletzt haben.

