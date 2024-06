Nach Messerattacke in Mannheim: Deutschlands Polizei trägt Trauer

Der Schauplatz der Attacke in Mannheim am Freitag

Deutschlands Polizei trägt Trauer. Nach der tödlichen Messerattacke in Mannheim (Baden-Württemberg) fahren die Dienstfahrzeuge der deutschen Polizei bundesweit mit Trauerflor.

Freitagmittag hatte ein 25-jähriger Afghane mehrere Mitglieder einer islamkritischen Gruppierung, die einen Infostand in der Innenstadt Mannheims aufgestellt hatten, mit einem Messer angegriffen und verletzt.

Die Polizeistreife, die zur Bewachung des Standes eingesetzt war, griff umgehend ein. Dabei wurde einer der Polizeibeamten – der 29-jährige Rouven L. – durch Messerstiche in Kopf und Nacken schwer verletzt. Rouven L. verstarb Sonntagabend in der Universitätsklinik Mannheim.

Nicht nur bei der Polizei ist die Bestürzung groß. Am Montagabend fand in Mannheim eine große überparteiliche Kundgebung unter dem Motto "Mannheim hält zusammen" statt. Zuvor schon hatte am Montag der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei einem Besuch der vom Hochwasser betroffenen Gebiete in Oberbayern ein striktes Vorgehen gegen Extremisten angekündigt. "Wenn jetzt Extremisten die Freiheit, sich zu bewegen, seine Meinung zu äußern, beeinträchtigen, dann müssen sie wissen, dass sie uns als ihre härtesten Gegner haben", sagte der Kanzler.

Rouven L. habe für Frieden und Sicherheit sein Leben verloren. Er sei im Einsatz gewesen, weil er die Demokratie beschützt habe und das Recht von allen, die eigenen Meinung zu sagen, egal, ob sie irgendwem sonst gefalle, sagte Scholz. Der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner zitierte Scholz in Berlin mit den Worten: "Ein Angriff auf einen Polizisten im Einsatz ist ein Angriff auf uns alle."

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU), der am Abend an der Kundgebung in Mannheim teilnahm, betonte, die Polizei werde Rouven L. "stets und für immer ein ehrendes Andenken bewahren".

Täter noch nicht vernommen

Aufgrund seiner Verletzungen konnte der mutmaßliche Täter nach wie vor nicht einvernommen werden. Der 25-Jährige, der 2014 nach Deutschland gekommen war und einen legalen Aufenthaltstitel hat, ist bisher polizeilich nicht aufgefallen. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Ziel seiner Attacke waren die islamkritische Bewegung "Pax Europa" (BPE) und deren Aktivist Michael Stürzenberger (59), der bei der Messerattacke am Freitag im Gesicht sowie am Oberschenkel im Gesicht sowie am Oberschenkel ebenfalls schwer verletzt wurde.

Stürzenberger war einst Mitglied der bayerischen CSU, bevor er sich 2011 rechtspopulistischen Gruppierungen zuwandte. "Pax Europa" will nach eigenen Angaben über die, so der Verein, "schleichende Islamisierung Europas" aufklären und tritt unter anderem gegen den Neubau von Moscheen in Deutschland auf.

Eine mögliche Haftstrafe müsste der afghanische Täter in Deutschland verbüßen. Ob und wann ein ausländischer Straftäter nach Verbüßung der Haftstrafe abgeschoben wird, hängt unter anderem von der Situation in seinem Herkunftsland zum Zeitpunkt der Haftentlassung ab.

Politisch wurden am Montag in Deutschland auch in SPD und FDP Stimmen laut, Abschiebungen nach Afghanistan wieder möglich zu machen.

Karner: Extremismus als Gefahr

Österreichs Innenminister Gerhard Karner (VP) verwies am Montag auf den jüngsten Verfassungsschutzbericht, der gezeigt habe, dass islamistischer Extremismus und auch die Gefährdung durch Einzeltäter jene Bereiche seien, die eine besondere Bedrohung darstellten. Dies habe sich in Deutschland nun gezeigt. "Wir werden mit den Mitteln des Rechtsstaates alles tun, um so etwas zu verhindern", sagte Karner.

