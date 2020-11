Kindergärten, Horte und Grundschulen in Südtirol wechseln heute wieder in den Normalbetrieb. Ab Montag in einer Woche soll dann auch für die Klassen der ersten Mittelschule wieder der Präsenzunterricht eingeführt werden. Diese Lockerungen der Corona-Beschränkungen gab gestern Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) bekannt. Dies wäre eine Folge der hohen Beteiligung an der Aktion "Südtirol testet", an der 343.227 Menschen von rund 350.000 dazu Aufgerufenen teilgenommen hatten.