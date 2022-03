"Nach Hause! Okkupanten! Faschisten! Mörder!"

Die leidgeprüfte Bevölkerung in der Ukraine muss sich auf neue russische Großangriffe auf zahlreiche Städte des Landes einstellen: Gestern veröffentlichte Satellitenbilder zeigen einen 64 Kilometer langen russischen Militärkonvoi nordwestlich der Hauptstadt Kiew. Laut Militärexperten könnte das auf einen bevorstehenden Sturm auf die Stadt mit drei Millionen Einwohnern hindeuten – oder auf die Vorbereitung einer Belagerung.

Bereits gestern schlugen russische Raketen im Fernsehturm in Kiew ein. Bei der Attacke starben mindestens fünf Menschen. Die Ausstrahlung von TV-Programmen sei "für gewisse Zeit" unterbrochen, teilte das Innenministerium mit. Zwei Raketen sollen an dem Ort eingeschlagen sein.

Gestern veröffentlichte Satellitenbilder zeigen einen langen russischen Militärkonvoi in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Bild: APA/AFP/Satellite image

Die heftigsten russischen Angriffe wurden gestern aus der zweitgrößten Stadt Charkiw gemeldet. Bei schwerem russischen Raketenbeschuss auf das Zentrum wurden laut einem Berater des ukrainischen Innenministeriums mindestens zehn Menschen getötet und 35 verletzt.

"Russland führt Krieg unter Verletzung des humanitären Völkerrechts", twitterte das Außenamt in Kiew nach den Raketeneinschlägen in Charkiw. Moskau töte gezielt Zivilisten und zerstöre systematisch die Infrastruktur, hieß es. Bombardiert wurde auch der Bischofssitz in der Stadt.

Charkiws Bürgermeister Ihor Terechow berichtete von Problemen bei der Strom- und Wasserversorgung der Stadt. "Der heutige Tag hat gezeigt, dass das nicht einfach Krieg ist. Das ist die Ermordung von uns, dem ukrainischen Volk", sagte er in einer Videobotschaft. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete die Vorgänge in Charkiw als Kriegsverbrechen. "Es wird definitiv ein Tribunal für dieses Verbrechen geben. Ein internationales. Das ist ein Verstoß gegen alle Konventionen."

"Wir sind nicht mehr verängstigt" "Rund um die Uhr haben wir Kämpfe. Unsere Leute sind stark und tapfer. Wir sind nicht mehr verängstigt. Wir sind immer noch optimistisch", sagt Alina Protsyk. Die 28-Jährige lebt in Sumy, im Nordosten der Ukraine und wird dort auch bleiben. Im Gespräch mit OÖN-TV hat sie erzählt, wie es sich anfühlt, jetzt in einem Kriegsgebiet zu leben.

Besatzer wüst beschimpft

Die russische Militärführung hat gestern gezielte Attacken auf die Informationsinfrastruktur des ukrainischen Geheimdienstes angekündigt. Um "Informationsangriffe" zu zerschlagen, würden "technologische Objekte (...) in Kiew mit hochpräzisen Waffen getroffen werden", hieß es.

Jüngste Meldungen aus dem Süden der Ukraine deuten darauf hin, dass die russischen Aggressoren selbst von der russischsprachigen Bevölkerung beschimpft und abgelehnt werden. Damit dürften es die Besatzer künftig sehr schwer haben, wie Videos etwa aus der südöstlichen Oblast Saporischschja zeigen. Sowohl in der Hafenstadt Berdjansk als auch in Melitopol – in beiden Städten dominierten bis zuletzt russischsprachige Ukrainer – kam es zu lauten Protesten gegen die russischen Soldaten. In Melitopol brüllten unbewaffnete Demonstranten "Nach Hause! Okkupanten! Faschisten! Mörder!" und stellten sich Armeefahrzeugen in den Weg.

Belohnung für Deserteure

In einem Aufruf auf Facebook und Twitter hat das ukrainische Verteidigungsministerium russischen Soldaten vollständige Amnestie und pro Kopf 40.000 Dollar (knapp 42.000 Euro) Prämie angeboten, wenn sie die Waffen niederlegen.

Verteidigungsminister Olexij Resnikow schrieb: "Treffen Sie eine Entscheidung. Gehen Sie unbewaffnet mit einer weißen Fahne hinaus. Sagen Sie das Codewort ‚eine Million‘." Finanziert werde die Aktion von der internationalen IT-Industrie. "Jeder, der sich weigert, ein Besatzer zu sein, bringt den Frieden näher. Für diejenigen, die den Weg des Besatzers wählen, wird es keine Gnade geben!", so Resnikow.

Meerzugang verloren?

Die russischen Angreifer meldeten gestern, dass das ukrainische Militär den Zugang zum Asowschen Meer nördlich des Schwarzen Meeres verloren habe. Damit hätte Russland eine Landverbindung zwischen seinem Kernland und der 2014 völkerrechtswidrig annektierten Halbinsel Krim geschaffen.