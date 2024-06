Nach EU-Wahl - Tschechische ANO verlässt EU-Liberale

"Wir haben sowohl die Fraktion "Renew Europe" als auch die (Partei) ALDE verlassen, weil wir kein Interesse an Positionen haben", teilte Babiš am Montag auf X (ehemals Twitter) mit. ANO hatte die Europawahl in Tschechien gewonnen.

Für EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die sich um eine zweite Amtszeit bemüht, dürfte es dadurch noch schwieriger werden, eine Mehrheit im Europaparlament zu bekommen. Die liberale "Renew"-Fraktion zählt im neuen EU-Parlament nur mehr 74 Abgeordnete, mit ANO verlassen sieben die Gruppierung. Für eine Mehrheit braucht von der Leyen 361 der künftig 720 Abgeordneten. Ihre EVP, die Sozialdemokraten und die Liberalen kommen zusammen auf 399 Sitze.

Von der Leyen: Mögliche Wahl gilt als unsicher

Da sich von der Leyen nicht aller Stimmen aus diesen drei Fraktionen sicher sein kann, gilt ihre mögliche Wahl als unsicher. Mittlerweile hat die national-konservative Fraktion der "Europäischen Konservativen und Reformer" (EKR) von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni die Liberalen als drittstärkste Kraft überholt, die EKR kommt auf 83 Sitze.

Vor der Abstimmung im Europaparlament sind die EU-Staats- und Regierungschefs am Zug. Sie wollen bei einem Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel einen Vorschlag für ein Personalpaket machen. Allgemein wird erwartet, dass sie Ursula von der Leyen (EVP) für eine zweite Amtszeit als EU-Kommissionspräsidentin, den früheren portugiesischen Ministerpräsidenten Antonio Costa (Sozialdemokrat) als Ratspräsidenten und die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas (Liberale) als EU-Außenbeauftragte Diplomatin nominieren würden.

