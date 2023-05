Nach Drohnenangriffen: Russische Miliz kündigt weitere Vorstöße an

"Ich denke, Sie werden uns wieder auf der anderen Seite sehen", sagte Denis Kapustin, Kommandant des Russischen Freiwilligenkorps (RVC), am Mittwoch vor Reportern auf der ukrainischen Seite der Grenze. "Es wird wieder einen Ort geben, an dem es heiß hergeht", sagte der Freischärler, der sich mit dem Namen White Rex vorstellte.

Kämpfer agieren von der Ukraine aus

"Ich kann die bevorstehenden Dinge nicht verraten, ich kann nicht einmal die Richtung verraten", sagte der Freischärler. Die russisch-ukrainische Grenze sei ziemlich lang. Der RVC hat die jüngsten Angriffe auf Ziele in der Grenzregion Belgorod für sich reklamiert. Dieser und die Legion Freiheit Russlands bestehen nach eigenen Angaben aus russischen Kämpfern, die gegen die Regierung in Moskau sind. Sie agieren demnach von der Ukraine aus.

Russland hat dagegen ukrainische Nationalisten verantwortlich gemacht und erklärte am Dienstag, die Angreifer seien zurückgedrängt worden. Mehr als 70 von ihnen seien getötet worden. Die Ukraine weist eine Verwicklung in die Vorgänge zurück. Die Angaben können von unabhängiger Seite nicht überprüft werden.

US-Militärfahrzeuge in Verwendung

Bei den bisherigen Angriffen sollen auch mindestens drei US-Militärfahrzeuge verwendet worden sein, berichtete die "New York Times". Zwei dieser als "MRAP" (Mine-Resistant Ambush Protected) bekannten Fahrzeuge seien von russischer Seite beschlagnahmt worden, berichtete die Zeitung nach Auswertung von unter anderem auf Telegram veröffentlichten Fotos und Videos am Dienstag (Ortszeit). Unklar sei, wie die Angreifer in den Besitz der Fahrzeuge gekommen sind. Die USA hatten laut der Zeitung mehrere hundert dieser Vehikel dem ukrainischen Militär zur Verfügung gestellt. Diese seien gemäß Videoaufnahmen bisher an verschiedenen Frontabschnitten in der Ukraine eingesetzt worden.

"Wir sind derzeit skeptisch, was den Wahrheitsgehalt dieser Berichte angeht", zitierte die "New York Times" Matthew Miller, einen Sprecher des US-Außenministeriums. Die Vereinigten Staaten hätten zu Angriffen innerhalb Russlands weder ermutigt noch diese ermöglicht. Das habe man auch deutlich gemacht, betonte Miller. "Aber wie wir auch gesagt haben, liegt es an der Ukraine zu entscheiden, wie sie diesen Krieg führen will." Die Ukraine wies zurück, etwas mit dem Angriff zu tun zu haben.

Russland kündigte entschlossenes Vorgehen an

Kremlsprecher Dmitri Peskow äußerte sich zu den Berichten nicht überrascht. Es sei kein Geheimnis, dass die ukrainischen Streitkräfte immer mehr Ausrüstung aus dem Westen erhielten. Russland kündigte ein entschlossenes Vorgehen für den Fall an, dass erneut Kämpfer aus der Ukraine in sein Hoheitsgebiet eindringen. "Wir werden auch weiterhin auf solche Aktionen ukrainischer Kämpfer umgehend und mit äußerster Härte reagieren", sagte Verteidigungsminister Sergej Schoigu in einer von seinem Ministerium veröffentlichten Erklärung.

In der Nacht auf Mittwoch wurde die Region Belgorod mit einer "großen Zahl" von Drohnen angegriffen, gaben die dortigen Behörden bekannt. Es gebe in der Stadt Belgorod selbst und in anderen Orten des Gebiets Schäden, teilte Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow am Mittwoch mit. Es seien Autos, Wohnhäuser und Verwaltungsgebäude beschädigt worden. Die Flugabwehr habe die meisten Drohnen unschädlich gemacht.

Strom- und Wasserversorgung unterbrochen

Im Kreis Graiworon sei eine Gasleitung beschädigt, es gebe einen Brand. Die Reparatur laufe. Einsatzkräfte arbeiteten auch daran, bis zum Mittwochnachmittag die Stromversorgung wieder herzustellen. Danach sollte auch wieder Wasser fließen. Gladkow hatte nach Kritik von Bürgern wegen der Angriffe von ukrainischer Seite gesagt, dass er selbst mehr Fragen an das russische Verteidigungsministerium habe als sie. Dass Dutzende Angreifer mit Militärfahrzeugen und Technik einfach so in Russland einmarschieren konnten, löste breites Entsetzen im Land aus. Die Lage in der Region gilt weiter als gespannt.

Drohnenangriff auf russisches Kriegsschiff

Russland vermeldete am Mittwoch auch einen ukrainischen Drohnenangriff auf ein Kriegsschiff im Schwarzen Meer. Unbemannte Schnellboote hätten die "Iwan Churs" unweit des Bosporus attackiert, gab das Verteidigungsministerium am Mittwoch bekannt. Alle feindlichen Schiffe seien zerstört worden. Zugleich trat Moskau Spekulationen über einen Angriff auf die Krim-Brücke entgegen, nachdem dort große Rauchwolken zu sehen waren. Die Brücke sei wegen eines Manövers gesperrt, hieß es.

Das russische Kriegsschiff habe die Pipelines TurkStream und Blue Stream geschützt, die Erdgas von Russland in die Türkei transportieren. Die Angaben können von unabhängiger Seite nicht überprüft werden. Eine Stellungnahme der Ukraine lag nicht vor. Im April vergangenen Jahres war das Flaggschiff "Moskwa" der russischen Schwarzmeerflotte gesunken, nach ukrainischen Angaben wurde es von zwei Raketen getroffen.

Brücke zur Krim erneut gesperrt

Ebenfalls im Vorjahr war die Brücke zwischen der Halbinsel Krim und dem russischen Festland durch die Explosion eines Lastwagens schwer beschädigt worden. Der Verkehr über die Strecke war monatelang eingeschränkt. Der Moskauer Statthalter auf der Krim, Sergej Aksjonow, teilte am Mittwoch eine neuerliche Sperre der Brücke mit. "Die Krimbrücke ist wegen der in dem Gebiet durchgeführten Manöver gesperrt", sagte er. Wegen der kursierenden Anschlagsgerüchte forderte Aksjonow, "nur überprüften Informationsquellen zu vertrauen". Bereits um die Mittagszeit berichtete die regionale Straßenbaubehörde über die Wiedereröffnung des Fahrzeugverkehrs. Das völkerrechtswidrig errichte Bauwerk ist mit 19 Kilometern die längste Brücke Europas. Sie wurde 2018 fertiggestellt, vier Jahre nach der Annexion der Halbinsel durch Russland. Im Krieg dient die Brücke auch der Versorgung der russischen Invasions- und Besatzungstruppen.

Prozess gegen fünf Ausländer

Russland will unterdessen fünf Ausländern den Prozess machen, weil sie an der Seite der Ukraine gegen die russische Armee gekämpft haben. Der Prozess soll am 31. Mai beginnen, wie das Militärgericht im südrussischen Rostow am Don mitteilte. Demnach sind drei Briten, ein Schwede und ein Kroate wegen "Söldnertums" angeklagt, die alle bei einem Gefangenenaustausch im September 2022 freigekommen waren. Die fünf Männer sollen Moskau zufolge in der Ukraine gefangen genommen worden sein, wo sie an der Seite der ukrainischen Truppen gegen die russische Armee kämpften. Sie sollen für das ukrainische Asow-Regiments gekämpft haben, das bei der Belagerung der südukrainischen Hafenstadt Mariupol im vergangenen Jahr bis zuletzt gegen die russische Armee kämpfte. Das Asow-Regiment ist in Russland als Terrororganisation eingestuft.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper