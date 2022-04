Nach drei Jahren Vakanz: Neue US-Botschafterin für die Ukraine

Kurz nach dem russischen Überfall eilte Bridget Brink an die Grenze der Ukraine. Was die US-Botschafterin in der Slowakei dort erlebte, hat sie tief berührt. "Mein Herz ist mit jedem Opfer dieses sinnlosen Kriegs", erklärte sie nach der Begegnung mit Flüchtlingen, die Schutz vor der Gewalt in ihrer Heimat gesucht hatten. Künftig wird Brink auf der anderen Seite der Grenze tätig sein.