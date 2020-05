OÖNachrichten: Diese Woche hat Ursula von der Leyen den Wiederaufbaufonds in Höhe von 750 Milliarden Euro vorgelegt. Ist dies das taugliche Mittel, um Europas Wirtschaft nach der Krise wieder in die Höhe zu bringen? Guntram Wolff: Wir erleben die größte Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. In dieser Situation muss man investieren und vor allem auch modernisieren. Es hat keinen Zweck, Geld weiterhin in sterbende Industrien zu stecken. Der Wiederaufbaufonds ist hilfreich, um